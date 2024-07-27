ЦСКА уже громит «Пари НН» после гола Облякова

«Пари НН» продолжает пропускать и пропускать в матче второго тура Премьер-лиги против ЦСКА. На 78-й минуте столичная команда забила уже третий мяч.

Даниил Круговой слева на боковой линии чужой штрафной площади отнял мяч у Никиты Ермакова и прострелил на подступы к вратарской, откуда отличился Иван Обляков.

Ранее отличились Тамерлан Мусаев и Игорь Дивеев. ЦСКА ведет со счетом 3:0 и близок к тому, чтобы по итогам тура иметь четыре очка в активе. У нижегородцев второе поражение подряд. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.