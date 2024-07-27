Нидерландский журналист: «Угальде — очень талантливый игрок»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об игре форварда Манфреда Угальде в «Спартаке».
Напомним, зимой «Спартак» купил 22-летнего футболиста у «Твенте» за 13 миллионов евро.
По мнению журналиста, Угальде нужно время на адаптацию, ведь он является молодым игроком.
«Манфред — очень талантливый игрок. На мой взгляд, он еще не раскрыл свой потенциал, но способен это сделать», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».
Угальде принял участие в 17 матчах в футболке «Спартака» и отметился одним забитым мячом.
Трудовой договор форварда со столичным клубом рассчитан до середины 2028 года.
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