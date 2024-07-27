Мор оценил трансфер Дмитриева в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе вингера Игоря Дмитриева в стан «красно-белых».

Эксперт заявил, что это футболист с хорошим дриблингом, который не боится играть.

— Мне нравится этот футболист. И то, что его взяли в «Спартак», очень хорошо, — цитирует Мора «РБ Спорт».

Мор считает, что в будущем Дмитриев сможет дорасти до уровня сборной России.

26 июля стало известно, что 20-летний Дмитриев перебрался из «Урала» в «Спартак». Трудовой договор игрока с «красно-белыми» рассчитан на четыре сезона.

28 июля «Спартак» встретится в гостях с «Химками». Начало матча второго тура РПЛ запланировано на 15:00 по мск.