«Рубин» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 27 июля, казанский «Рубин» примет на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Перед началом противостояния пресс-службы обеих команд поделились информацией о своих составах.

Стартовый состав «Рубина»: Нигматуллин (вр), Рожков, Вуячич (к), Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Даку.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок (вр), Караваев, Эракович, Нино, Дуглас Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Глушенков, Кассьерра.

Начало матча второго тура РПЛ «Рубин» - «Зенит» запланировано на 17:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.