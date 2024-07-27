Лаксальт пропустит дерби с «Локомотивом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не сможет помочь своей команде в предстоящем дерби с «Локомотивом». Об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, на неделе у уругвайца возникли проблемы со спиной, которые ограничивают его двигательную активность. Утверждается, что Лаксальт пропустит несколько ближайших матчей.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в одном матче чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

Игра второго тура РПЛ «Динамо» - «Локомотив» пройдет сегодня, 27 июля. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.