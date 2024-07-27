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«Динамо» и «Локомотив» объявили составы на дерби

27 Июля 2024 • 16:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. -3 мин.

В субботу в рамках второго тура Российской премьер-лиги пройдёт московское дерби – «Динамо» против «Локомотива». Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Состав «Динамо»: Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамалё.

Отметим, что Даниил Фомин пропускает матч из-за дисквалификации после получения красной карточки.

Состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Ньямси, Баринов, Батраков, Воробьёв, Пиняев, Сарвели.

Дерби между «Динамо» и «Локомотивом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВТБ Арены» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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