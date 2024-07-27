Дивеев удвоил перевес ЦСКА в матче с «Пари НН»

В эти минуты «Пари НН» играет против ЦСКА в матче второго тура Премьер-лиги. Как и в первом тайме, хозяева поля снова пропустили быстрый гол. Если на 15-й минуте отличился Тамерлан Мусаев, то сразу после перерыва забил Игорь Дивеев. Иван Обляков подал штрафной удар с правой стороны на дальний край вратарской, откуда Виллиан Роша сделал поперечную скидку головой, а Игорь Дивеев головой переправил мяч в сетку.

0:2 на табло, ЦСКА близок к первой победе в сезоне. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.