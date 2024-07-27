Игорь Обухов: «Со «Спартака» будем играть только на победу»

Вратарь «Химок» Игорь Обухов поделился комментарием о предстоящем матче второго тура чемпионата России против «Спартака».

«Будем играть только на победу, но будет непростой матч. Все в наших силах», — приводит слова Обухова «Чемпионат».

Напомним, в рамках первого тура Российской премьер-лиги «Химки» поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2).

Матч второго тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» пройдет завтра, 28 июля. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.