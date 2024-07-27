Генич предположил, кто может покинуть ЦСКА вслед за Чаловым

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Марко Николича.

Перед игрой второго тура чемпионата России с «Пари НН» Николич сказал, что изменения в составе связаны с ротацией.

«По Чалову понятно, но вот Зделар… Второй тур кряду. Сделаю предположение, что и у серба есть вариант покинуть ЦСКА на очень неплохой контракт в другую страну», — написал Генич в своем телеграм-канале.

В эти минуты продолжается встреча «Пари НН» и ЦСКА. Пока «армейцы» ведут в счете 1:0. Следить за ходом событий можно в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.