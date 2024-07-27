«Пари НН» потерял Магкеева в матче с ЦСКА

В субботу в рамках второго тура Российской премьер-лиги играют «Пари НН» и ЦСКА. Рулевому нижегородской команды Саше Иличу ещё по ходу первого тайма пришлось делать перестановку составе. Дело в том, что защитник Станислав Магкеев получил повреждение и не смог продолжить игру. Судя по всему, Магкеев получил мышечную травму.

В срочном порядке на 39-й минуте на футбольное поле вышел Кирилл Гоцук. Перестановка произошла при счёте 0:1 – за ЦСКА успел отличиться Тамерлан Мусаев.

Следить за развитием событий в матче между «Пари НН» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.