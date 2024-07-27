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Фаворита нет: Червиченко высказался о дерби «Динамо» - «Локомотив»

27 Июля 2024 • 15:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 1 ч. 26 мин.

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался о субботнем дерби между «Динамо» и «Локомотивом» в Российской премьер-лиге.

По словам Червиченко, в матче между «Динамо» и «Локомотивом» нет фаворита. Экс-президент «Спартака» не исключает, что дерби завершится с ничейным результатом.

«Что касается скепсиса в адрес «Локомотива», то у «Динамо» тоже не всё в порядке с защитой – запускают лихо. Команды примерно равны, я бы не стал до матча говорить о преимуществе у одной из команд. В обеих командах есть забивающие ребята, в обеих командах в обороне косячат», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

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