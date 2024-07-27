Николич: «ЦСКА надо добавить больше остроты в завершении атак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- В прошлом сезоне «Пари НН» больше играл от обороны. В первом туре этого сезона яркий и атакующий футбол. К какой игре сегодня готовились?

- Мы готовились к нашей игре. Потом, конечно, очень рано делать выводы, потому что сыгран только один тур. Мне кажется, они там что-то поменяли по составу. Я ожидаю 3-5-2 или четыре защитника. А может быть, как было в последнем туре, 5-4-1 или 3-4-3. Посмотрим по ходу игры, как будет. Но мне кажется, они будут более внимательно играть сегодня, чем в первом туре против «Рубина», где они оставляли много пространства, которым «Рубин» качественно пользовался. Но все равно мы должны играть в свой футбол, сделать так, чтобы контролировать игру. Надо держать стабильность футбола, мы пропускали много моментов у наших ворот. Надо, конечно, добавить больше остроты в завершении атак.

- Фёдор Чалов сегодня остается в запасе. По какой причине?

- Фёдор и Саша. Делаем просто чуть-чуть ротацию. Мы выпустили на поле игроков, который на данный момент обладают самой высокой концентрацией. Но есть и другой взгляд на ситуацию: у нас очень качественная скамейка сегодня. Там Саша Зделар, Милан Гайч, Фёдор Чалов, Давила и так далее. Возможности менять игру заменами есть. Начало чемпионата, команды еще не готовы совсем полностью ни тактически, ни физически. Надо думать о том, что будет по ходу игры.

- Насколько готов Жемалетдинов? Сегодня он выходит в старте.

- Посмотрим. Там у нас просто на 100% не готов Давила. Насколько его хватит - посмотрим в деле. У нас четкий план на игру, что с начала, что со скамейки. Если нам позволил игра, посмотрим.

- Почему сегодня играет Келлвен, а не Гайч, как было в первом туре?

- Также ротация. Я буду отвечать от второго тура до конца моей работы здесь одинаково. Ротация - нормальная вещь в футболе.

- Можно ли говорить о том, что для вас лично игра против команды Саши Илича особенная?

- Не особенная, играют ЦСКА и «Нижний», а не Саша и Марко. Мне более важно набрать три очка здесь, вот что для меня более важно. Саша, конечно, был моим игроком дважды за карьеру. У нас очень хорошие отношения человеческие и профессиональные. Конечно, ему желаю удачи здесь, чтобы он адаптировался, выучил язык и, дай бог, долго поработал здесь. Но я больше хочу, чтобы ЦСКА здесь сегодня победил и набрал три очка.