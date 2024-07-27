Илич объяснил 5 перестановок в составе «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Вы удивляете стартовым составом, пять изменений. С чем связана такая серьезная ротация?

- Как я уже говорил, у нас достаточно много игроков, 25 или 26. Каждый хочет получить свой шанс. При этом у нас много будет игр в августе, надо, чтобы игроки были свежими и готовыми к игре.

- Отсутствие Гоцука и Боселли также связано с поиском оптимального состава и шансом отдохнуть?

- Это полностью мое решение. Я считаю, что данный состав, эти 11 футболистов - лучшее решение для игры с ЦСКА.

- В предыдущем матче вы также удивили болельщиков игрой в атаку. Сегодня такого же футбола ждать от «Пари НН»?

- Прежде всего, мы хотим учесть ошибки предыдущей игры, которые мы совершили в обороне. Если мы будем создавать моменты в атаке, это будет замечательно. Но надо также учитывать, что мы играем с одной из лучших команд в лиге на данный момент.

- Тренирует эту команду Марко Николич, ваш хороший знакомый. Какие у вас мысли и эмоции на этот счет?

- Марко был моим тренером в «Партизане». Мы вместе взяли последний титул, у нас очень хорошая связь с ним. Я могу говорить о нем и его команде только хорошие вещи.