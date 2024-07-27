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Генич высказался о «Санта Барбаре» с Соболевым

27 Июля 2024 • 14:44 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич высказался об истории с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Недавно «красно-белые» объявляли об отстранении игрока от тренировок на фоне слухов о желании Соболева перебраться в «Зенит».

«Эта «Санта Барбара» надоела. «Зенит» хотел его подписать перед сезоном. Но не получилось. С каждым днём ситуация будет складываться не в пользу Александра, если он хочет уйти. Клуб сам должен этот вопрос с ним разрешить», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Генич добавил, что если у «Спартака» есть конкретное предложение по Соболеву, которое устраивает клуб, то нужно договориться. В противном случае, по словам Генича, нужно объявить, что у игрока действующий контракт, и он не продаётся.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Генич Александр Соболев ещё теги
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