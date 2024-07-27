Мостовой: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен вызвать в состав национальной команды нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков в полном порядке, ещё давно об этом говорил. Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину всё можно?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провёл в составе «Зенита» две игры и забил четыре мяча. Нападающий присоединился к петербургскому клубу этим летом после трансфера из «Локомотива».