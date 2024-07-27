Генич считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита»

Известный комментатор Константин Генич назвал ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Отметим, что в последний раз ЦСКА становился чемпионом в 2016 году.

«Вообще не вижу слабых мест у ЦСКА. Очень хорошая группа атаки, подвижная, разнообразная. Хорошая середина. Очень сбалансированная команда. Верю, что Николич выжмет максимум», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Напомним, в первом туре «армейцы» сыграли вничью с «Ростовом». Свой следующий матч «красно-синие» проведут сегодня, 27 июля, против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.