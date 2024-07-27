ЦСКА объявил состав на игру с «Пари НН»

Субботнюю часть второго тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Пари НН» и ЦСКА. Рулевой московской команды Марко Николич принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Мусаев, Койта.

Матч между «Пари НН» и ЦСКА стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).