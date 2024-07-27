Игрок «Факела» Калинин: «Уверен, что Черевченко с нами на долгие годы»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о главном тренере воронежской команды Игоре Черевченко.

Футболист выразил надежду на то, что в «Факеле» Черевченко сможет закрепиться на долгие годы.

«Я уверен, что он будет с нами долгие годы работать. По крайней мере, мы со своей стороны сделаем на поле всё, чтобы вместе с ним двигаться к общей цели», — цитируют Калинина «Известия».

Напомним, в первом туре текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» уступил московскому «Динамо» со счётом 1:3. Свой следующий матч команда Черевченко проведёт сегодня, 27 июля, против «Акрона». Начало — в 20:00 по московскому времени.