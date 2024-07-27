«Галатасарай» сделал финальное предложение «Зениту» по Венделу – названа сумма

«Галатасарай» не отказывается от идеи с подписанием полузащитника Вендела из «Зенита». Как сообщает Galatasaray Haber, ссылаясь на Sabah, турецкий клуб сделал чемпиону России последних лет финальное предложение по 26-летнему бразильцу. «Львы» готовы заплатить за Вендела 20 миллионов евро, а также включить в сделку процент от следующего трансфера.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Галатасарай» отказался от Вендела из-за высокого ценника.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт уже сегодня, 27 июля. Соперником питерцев будет «Рубин», не пропустите трансляцию в текстовом формате.