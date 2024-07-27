Сердеров: «В матче с «Краснодаром» собираемся играть только на победу»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России против «Краснодара».

По словам Сердерова, новичок Премьер-лиги намерен обыграть серебряного призёра прошлого сезона.

«Мы настраиваемся на любой матч, собираемся играть только на победу. Нам без разницы, с кем играть», — цитирует Сердерова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится завтра, 28 июля, на домашней арене «быков». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что в первом туре обе команды завершили свои матчи вничью и сейчас находятся на соседних местах в турнирной таблице РПЛ.