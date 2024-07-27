Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА продлит контракт с легионером

27 Июля 2024 • 13:21 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
1 4.90 X 3.60 2 1.80
Через 0 ч. 28 мин.

В ближайшее время ЦСКА продлит контракт с защитником Виллианом Рошей. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в последнее время стороны в ходе переговорного процесса серьёзно сблизились по условиям. Новое трудовое соглашение Роши будет рассчитано до середины 2026 года.

Источник отмечает, что речь идёт не об активации опции продления на один год, а о компромиссе, при котором все стороны будут довольны. О пролонгации договора может быть официально объявлено уже на следующей неделе.

За ЦСКА Виллиан Роша провёл 69 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июля
13:49
Генич считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита»
13:21
ЦСКА продлит контракт с легионером
12:06
ЦСКА и «Локомотив» интересовались Голенковым
10:20
Медведев: «Меня удивил уход из «Ростова»
09:33
«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:02
Пари НН - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Июля
21:49
Карсаков: «Чалову нужно хлопнуть дверью, проявить себя в матче с «Пари НН»
21:47
Гришин: «Акинфеев — сильнейший вратарь РПЛ» 1
17:17
Ставка и прогноз на матч Пари НН — ЦСКА РПЛ — 27 июля 2024
15:26
Чалов отправился с ЦСКА на выездной матч против «Пари НН»
10:58
Гоцук объяснил, почему его считают грубым игроком
25 Июля
18:16
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН — ЦСКА чемпионата России — 27 июля 2024
13:25
Чалов не улетел в Грецию и взял паузу в переговорах с ПАОКом
12:50
Ринат Билялетдинов рассказал, почему не ждёт лёгкого матча для «Зенита» в Казани
12:31
Агент Помазуна рассказал, рассматривался ли вариант с «Ахматом»
12:21
Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам» 3
24 Июля
15:48
Ставка и прогноз на матч Пари НН – ЦСКА чемпионата России – 27 июля 2024
14:27
Агент Помазуна: «Пришло время куда-то уйти»
23 Июля
19:16
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — ЦСКА РПЛ — 27 июля 2024
22 Июля
18:06
ЦСКА показал, как тренируется Давила
21 Июля
14:46
Таранов: Уход Чалова — существенная потеря для ЦСКА 1
14:06
В Греции сообщили, что ПАОК закрыл сделку по Чалову
13:23
Круговой уверен, что ЦСКА поборется за чемпионство с «Зенитом»
13:18
Круговой верит в успех ЦСКА с Николичем
19 Июля
14:42
Пономарёв высказался о возможном переходе Чалова в европейский клуб
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Арсенал» близок к рекордной продаже «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока «Реал» принял решение по Рюдигеру Месси отреагировал на скандальный матч Аргентины на Олимпийских играх Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
27.07.24 в 17:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.80 4.10 1.57
Видео
27.07.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.15 3.85 3.10
Видео
27.07.24 в 20:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.06 3.35 3.75
Видео
28.07.24 в 15:00
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
3.65 3.70 1.99
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
14:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Генич считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита»
13:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил состав на игру с «Пари НН»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин: «Уверен, что Черевченко с нами на долгие годы»
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» сделал финальное предложение «Зениту» по Венделу – названа сумма
13:23 · Россия. Премьер-лига
Сердеров: «В матче с «Краснодаром» собираемся играть только на победу»
13:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продлит контракт с легионером
13:10 · Россия. Премьер-лига
Гасилин сделал прогноз на голы в дерби «Динамо» - «Локомотив»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Булыкин порассуждал, сможет ли «Зенит» забить 100 голов в год своего столетия эксклюзив
13:03 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Играть Довбня в «Спартаке» не будет»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Не знаю, какой клуб решится поработать с Ганчаренко»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата и подъёмные Дмитриева в «Спартаке»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Думаю, «Динамо» обыграет «Локомотив»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал победителя матча «Пари НН» - ЦСКА
12:20 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Думаю, буду готов к следующей игре на Кубок»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Жду уверенной победы ЦСКА над «Пари НН»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Логашов высказался о матче «Динамо» - «Локомотив»
12:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Локомотив» интересовались Голенковым
11:55 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Пора «Спартаку» побороться за чемпионство»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Подписание «Спартаком» Довбни воспринимаю абсолютно нормально»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Пименов выбрал фаворита в дерби «Динамо» - «Локомотив»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Разочарован результатом, мы сами отдали победу «Ростову»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «К сумме трансфера Барко есть большие вопросы, у него слабая статистика»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малыхин: «Спартак» - это обосравшийся ребёнок»
Все новости
Рекомендуем