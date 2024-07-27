ЦСКА продлит контракт с легионером

В ближайшее время ЦСКА продлит контракт с защитником Виллианом Рошей. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в последнее время стороны в ходе переговорного процесса серьёзно сблизились по условиям. Новое трудовое соглашение Роши будет рассчитано до середины 2026 года.

Источник отмечает, что речь идёт не об активации опции продления на один год, а о компромиссе, при котором все стороны будут довольны. О пролонгации договора может быть официально объявлено уже на следующей неделе.

За ЦСКА Виллиан Роша провёл 69 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.