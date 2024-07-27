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Гасилин сделал прогноз на голы в дерби «Динамо» - «Локомотив»

27 Июля 2024 • 13:10 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

«Для меня это один из самых интересных матчей в туре. С такой атакой обе команды должны друг другу забить. Мой прогноз - обе забьют и тотал 2,5 больше», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

В стартовом туре «бело-голубые» победили «Факел» (3:1), а «железнодорожники» - «Акрон» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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