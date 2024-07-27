Шавло: «Играть Довбня в «Спартаке» не будет»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о переходе 37-летнего вратаря Александра Довбни в «Спартак» из ярославского «Шинника».

Шавло выразил уверенность в том, что Довбня не будет получать игровое время в составе московской команды.

«У меня нет слов по поводу трансфера Довбни. Это решение руководства. Если Александр согласился сидеть, значит пусть сидит на скамейке. Играть он не будет, потому что есть два сильных вратаря Селихов и Максименко», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 28 июля, против «Химок». Начало этой игры запланировано на 15:00 по московскому времени.