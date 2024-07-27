Булыкин: «Не знаю, какой клуб решится поработать с Ганчаренко»

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об экс главном тренере ЦСКА и «Урала» Викторе Ганчаренко.
«Не знаю, какой клуб решится поработать с Ганчаренко еще раз, все-таки вылет из РПЛ - удар по репутации. Интересно, кто к нему присмотрится. Но я бы на наших молодых специалистов обращал внимание», - передает слова Булыкина Legalbet.
Напомним, что последним клубом белорусского специалиста был екатеринбургский «Урал». Под руководством Ганчаренко команда уступила тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела из Премьер-лиги в первый дивизион.
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