Булыкин: «Не знаю, какой клуб решится поработать с Ганчаренко»

«Не знаю, какой клуб решится поработать с Ганчаренко еще раз, все-таки вылет из РПЛ - удар по репутации. Интересно, кто к нему присмотрится. Но я бы на наших молодых специалистов обращал внимание», - передает слова Булыкина Legalbet.