Рианчо: «Опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе в московский клуб 37-летнего вратаря Александра Довбни.

По мнению испанского специалиста, подписание опытного голкипера пойдёт на пользу микроклимату в команде и молодым игрокам «красно-белых».

«Конечно, опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака», возрастной футболист может положительно повлиять на внутренний климат», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее Довбня выступал за «Шинник», «Торпедо», «Ротор», «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Сейчас трансферная стоимость голкипера составляет 50 тысяч евро.