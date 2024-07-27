Раскрыта зарплата и подъёмные Дмитриева в «Спартаке»

Состав «Спартака» накануне пополнил атакующий полузащитник Игорь Дмитриев, который в прошлом сезоне выступал за «Урал». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за переход в московский клуб 20-летний Дмитриев получил 60 миллионов рублей подъёмных. Что касается заработной платы, то молодой футболист в стане «красно-белых» будет получать 1,2 миллиона рублей каждый месяц.

В Российской премьер-лиге Игорь Дмитриев провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт два голевых паса на партнёров.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 28 июля, - против «Химок» на выезде.