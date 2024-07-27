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Григорян: «Думаю, «Динамо» обыграет «Локомотив»

27 Июля 2024 • 12:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 4 ч. 29 мин.

Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

По мнению специалиста, верх в предстоящей встрече одержат «бело-голубые».

«Динамо» всё равно будет играть первым номером по стилю, даже без южноамериканцев в составе. У «Динамо» недостаточно исполнителей в атаке, кроме Тюкавина. Но всё равно думаю, что «бело‑голубые» одержат победу, скорее всего, со счётом 2:1», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 июля. Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

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