Генич назвал победителя матча «Пари НН» - ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о матче между «Пари НН» и московским ЦСКА в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА просто сильнее. Верю в ЦСКА и верю в победу в Нижнем Новгороде. Мой прогноз - победа ЦСКА», - передает слова Константина «РБ Спорт».

«Пари НН» примет ЦСКА на домашнем стадионе в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В первом туре «Пари НН» на своем поле уступил «Рубину» (2:4), а ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).