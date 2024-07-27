Гарре: «Думаю, буду готов к следующей игре на Кубок»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о повреждении, которое он получил в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

Ранее главный тренер самарской команды Игорь Осинькин сообщил, что у Гарре был диагностирован спазм бедра.

«Немного почувствовал дискомфорт. Думаю, что буду готов к следующей игре на Кубок, но точно будет понятно на неделе», — цитирует Гарре «Матч ТВ».

Кубковый матч против махачкалинского «Динамо» «Крылья Советов» проведут в четверг, 1 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что в двух стартовых турах РПЛ самарцы потерпели два поражения и сейчас занимают последнее 16-е место в турнирной таблице российского чемпионата.