Титов: «Жду уверенной победы ЦСКА над «Пари НН»

В матче второго тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде сыграет против «Пари НН». Своим мнением по этому матчу поделился бывший полузащитник столичного «Спартака» Егор Титов.

«ЦСКА должен легко реализовывать преимущество в классе. Жду уверенной победы москвичей. Ставлю на ЦСКА через тотал больше 2,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.