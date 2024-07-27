Логашов высказался о матче «Динамо» - «Локомотив»

Экс-футболист «Ростова» Арсений Логашов поделился мнением о поединке второго тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

«Динамо», скорее всего, выиграет. Если вспомнить последние игры обеих команд, то «Динамо» выглядело очень уверенно и добилось победы, а «Локомотив» скрипя зубами победил», - передает слова Логашов Metaratings.ru.

Матч «Динамо» - «Локомотив» состоится в субботу, 27 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.