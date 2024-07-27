ЦСКА и «Локомотив» интересовались Голенковым

Нападающий «Ростова» Егор Голенков входил в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА.

По информации «РБ Спорт», московские клубы узнали стоимость игрока и взяли паузу в переговорах. Ранее сообщалось, что «Ростов» готов расстаться с Голенковым за сумму от 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Голенков провёл за «Ростов» 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 2 миллиона евро.

Отметим, что после двух проведённых матчей «Ростов» возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша чемпионата России, имея в своём активе четыре набранных очка.