Аленичев: «Пора «Спартаку» побороться за чемпионство»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о шансах «красно-белых» побороться за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Пора «Спартаку» побороться за чемпионство, как «Динамо» с «Краснодаром» в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это. Всё-таки «Зенит» на 90 процентов является фаворитом», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что «красно-белые» потерпели поражение от «Оренбурга» в первом туре со счетом 0:2. В следующем поединке подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с подмосковными «Химками».
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