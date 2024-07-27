Аленичев: «Пора «Спартаку» побороться за чемпионство»

«Пора «Спартаку» побороться за чемпионство, как «Динамо» с «Краснодаром» в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это. Всё-таки «Зенит» на 90 процентов является фаворитом», - передает слова эксперта «Чемпионат».