Бушманов: «Подписание «Спартаком» Довбни воспринимаю абсолютно нормально»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о переходе в московский клуб 37-летнего вратаря Александра Довбни из ярославского «Шинника».

По мнению эксперта, большой опыт Довбни пригодится «красно-белым».

«Подписание Довбни воспринимаю абсолютно нормально. В Европе, например, это стандартная практика, когда клубы подписывают опытных голкиперов. Игры в сезоне много, Довбня получит своё игровое время», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Довбня провёл за «Шинник» 33 игры, пропустив 37 мячей и в 11 матчах сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.