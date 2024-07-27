Пименов выбрал фаворита в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением об очном поединке между своими бывшими командами во втором туре чемпионата России.

«У «Локомотива» есть трудности: ушли креативные игроки и остались футболисты более оборонительного плана. «Динамо» - фаворит этой встречи. Будет ли счёт крупным? Команды могут позабивать», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч «Динамо» против «Локомотива» состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.