Бейл: «Разочарован результатом, мы сами отдали победу «Ростову»

Гленн Бейл, защищающий цвета «Крыльев Советов», высказался о поединке с «Ростовом» во втором туре РПЛ.

Встреча прошла в пятницу и завершилась победой донского коллектива со счётом 3:1.

- Разочарован результатом. Хорошо, что смогли быстро вернуться в игру. Но потом снова совершили необязательную ошибку и отдали сопернику победу, - передаёт слова Гленна Бейла «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре коллектив Игоря Осинькина дома крупно проиграл «Зениту» - 0:4. Следующим соперником самарской команды станет махачкалинское «Динамо», встреча пройдёт 1 августа в рамках Кубка России.