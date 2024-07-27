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Бейл: «Разочарован результатом, мы сами отдали победу «Ростову»

27 Июля 2024 • 11:48 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов

Гленн Бейл, защищающий цвета «Крыльев Советов», высказался о поединке с «Ростовом» во втором туре РПЛ.

Встреча прошла в пятницу и завершилась победой донского коллектива со счётом 3:1.

- Разочарован результатом. Хорошо, что смогли быстро вернуться в игру. Но потом снова совершили необязательную ошибку и отдали сопернику победу, - передаёт слова Гленна Бейла «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре коллектив Игоря Осинькина дома крупно проиграл «Зениту» - 0:4. Следующим соперником самарской команды станет махачкалинское «Динамо», встреча пройдёт 1 августа в рамках Кубка России.

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