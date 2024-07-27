Корнеев: «К сумме трансфера Барко есть большие вопросы, у него слабая статистика»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о переходе полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта» в «Спартак» за 14 миллионов евро.

По мнению Корнеева, цена на аргентинского игрока слишком завышена.

«Во-первых, Барко это не игрок основы «Ривер Плейта», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?» — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний Барко провёл за «Ривер Плейт» 25 матчей, в которых сумел забить пять голов и отдать три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.