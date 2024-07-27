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Малыхин: «Спартак» - это обосравшийся ребёнок»

27 Июля 2024 • 11:30 Комментировать

Российский боец ММА Анатолий Малыхин, который является тройным чемпионом промоушена ONE, высказался о московском «Спартаке» после неудачного матча в Оренбурге. «Красно-белые» потерпели поражение со счетом 0:2.

«Спартак» - это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его. Вот бывает обосрутся, но родные. Надежда, что наладится», - передает слова спортсмена MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что во втором туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Матч пройдет 28 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Малыхин
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