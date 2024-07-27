Мостовой пошутил об изменении формата РПЛ, чтобы «Зенит» забил 100 голов в юбилейный год

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданиювысказался о том, сможет ли «Зенит» забить 100 мячей в год своего столетия.

«У нас же ещё формат Кубка, что можно забивать сколько хочешь. В одной игре можно пять забить, в следующей - шесть. Да и то, всё равно ты никак оттуда не вылетаешь. 100 мячей - много, конечно, но, если каждую игру будут по четыре забивать. Но я в это не верю, это сложно сделать.

В шутку скажу, что помимо Кубка, формат чемпионата нужно поменять, чтобы «Зенит» забил 100 мячей», — сказал Мостовой.