Мостовой пошутил об изменении формата РПЛ, чтобы «Зенит» забил 100 голов в юбилейный год

«У нас же ещё формат Кубка, что можно забивать сколько хочешь. В одной игре можно пять забить, в следующей - шесть. Да и то, всё равно ты никак оттуда не вылетаешь. 100 мячей - много, конечно, но, если каждую игру будут по четыре забивать. Но я в это не верю, это сложно сделать.
В шутку скажу, что помимо Кубка, формат чемпионата нужно поменять, чтобы «Зенит» забил 100 мячей», — сказал Мостовой.В сезоне-2024/25 «Зенит» отмечает юбилей в 100 лет. Клуб был основан в мае 1925 года. Ранее российский агент Дмитрий Селюк бросил вызов «Зениту». Он задался вопросом, сможет ли команда забить 100 голов во всех турнирах в год своего юбилея.
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