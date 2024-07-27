Титов сделал ставку на матч «Рубина» и «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о матче второго тура Премьер-лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом».
«Думаю, «Рубин» закроется, застегнется на все пуговицы. И вот посмотрим, как «Зенит» будет действовать против такой обороны. Жду упорной встречи, несмотря на яркие победы «Зенита». Ставлю на тотал меньше 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
«Рубин» примет «Зенит» на домашнем стадионе в Казани сегодня, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.
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