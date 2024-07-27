Титов сделал ставку на матч «Рубина» и «Зенита»

«Думаю, «Рубин» закроется, застегнется на все пуговицы. И вот посмотрим, как «Зенит» будет действовать против такой обороны. Жду упорной встречи, несмотря на яркие победы «Зенита». Ставлю на тотал меньше 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».