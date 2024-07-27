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Булыкин порассуждал, сможет ли «Зенит» забить 100 голов в год своего столетия эксклюзив

27 Июля 2024 • 13:05 Комментировать
Рубин
...
Зенит
1 5.50 X 4.00 2 1.65
Через 2 ч. 59 мин.

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, сможет ли «Зенит» забить 100 мячей в год своего столетия.

«Я думаю, 100 голов забить нереально. Если только Глушенков в каждом матче по два будет класть, тогда ещё реально. Но это очень тяжело будет сделать, и «Зениту» будет достаточно снова выиграть все три турнира на столетие клуба», — сказал Булыкин.

В сезоне-2024/25 «Зенит» отмечает юбилей в 100 лет. Клуб был основан в мае 1925 года. Ранее российский агент Дмитрий Селюк бросил вызов «Зениту». Он задался вопросом, сможет ли команда забить 100 голов во всех турнирах в год своего юбилея.

 

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