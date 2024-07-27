Хомуха высказался о новичке «Спартака» Дмитриеве

Дмитрий Хомуха, в прошлом известный российский футболист, оценил новичка «Спартака» Игоря Дмитриева.

- Думаю, что для «Спартака» это хороший трансфер. Но только время покажет, не ошибся ли клуб с приобретением. С точки зрения потенциала футболиста, он себя проявит и в «Спартаке», - передаёт слова Хомуха «Чемпионат».

«Спартак» объявил о подписании молодого футболиста на этой неделе, предыдущим клубом полузащитника был «Урал».

«Красно-белые» в первом туре сезона в гостях проиграли «Оренбургу» (0:2). В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет с «Химками», поединок пройдёт 28 июля, старт запланирован на 15:00 по столичному времени.