Генич предложил прогноз на матч «Рубин» - «Зенит»

В матче второго тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде сыграет против казанского «Рубина». Об этой встрече высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«Прогноз - «второй тайм результативнее первого». «Рубин» постарается в первом тайме «Зенит» сдержать, но во 2-м, как обычно между этими командами бывает, основные голевые события должны произойти», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Матч «Рубин» - «Зенит» состоится в субботу, 27 июля, на стадионе в Казани. Начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.