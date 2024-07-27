Червиченко – о Барко: «Был когда-то талантливый, но до сих пор цветочек не раскрылся»

Андрей Червиченко, экс-президент «красно-белых», высказался о новичке столичной команды Эсекьеле Барко.

Напомним, «Спартак» объявил о трансфере аргентинского футболиста на этой неделе, соглашение с игроком рассчитано на три сезона.

- Вот купили, притащили аргентинца Барко, я послушал про него. Скажу так: нас ждут большие сюрпризы. Конечно, надеюсь, что с Барко будет получше, чем с Угальде, но взгляд примерно такой. Да, молодой, талантливый был когда‑то, но до сих пор цветочек не раскрылся, - передаёт слова Червиченко «Матч ТВ».

До «Спартака» Барко принадлежал клубу «Ривер Плейт», всего на его счету 127 матчей за клуб и 17 забитых голов. Также он выступал за «Атланту» и «Атлетико Индепендьенте».