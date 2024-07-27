Камоцци ответил, готов ли вернуться в «Спартак».

Футбольный функционер Франко Камоцци в разговоре с журналистами высказался о возможном возвращении в московский «Спартак».

«Вернуться в «Спартак»? Точно нет. Я уже неоднократно говорил, что мой период работы в «Спартаке» закончился тогда, когда клуб покинул Леонид Арнольдович», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что итальянский функционер покинул «красно-белых» летом 2022 года.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» стартовал с поражения «Оренбургу» со счетом 0:2. В рамках второго тура чемпионата России «красно-белые» на выезде сыграют против подмосковных «Химок».