Фролов продлил контракт с «Крыльями Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов продлил контракт с самарским клубом.

Как сообщает «Матч ТВ», 36-летний футболист подписал новое соглашение и был включён в заявку «Крыльев Советов» на сезон-2024/2025.

В прошлом сезоне Фролов провёл за «Крылья Советов» две игры, пропустив в них четыре мяча. Цвета самарской команды опытный голкипер защищает с февраля 2020 года.

Отметим, что текущий розыгрыш чемпионата России самарцы начали не слишком удачно. В двух стартовых турах подопечные Игоря Осинькина потерпели два поражения от «Зенита» и «Ростова» с общим счётом 1:7. Следующий матч «Крыльев» запланирован на 5 августа против «Спартака».