«Галатасарай» отказался покупать Вендела из-за большого ценника

Полузащитник петербургского «Зенита» Маркус Вендел не перейдет в стамбульский «Галатасарай». Турецкий клуб отказался от бразильца и нашел ему альтернативу.

Согласно данным Bolavip, «Галатасарай» не потянул сумму отступных, которую хочет получить «Зенит». Петербургская сторона оценивает Вендела в 25 миллионов евро. Турецкий клуб отказался платить такие деньги и переключил внимание на хавбека «Палмейраса» Родриго Риоса. За колумбийца стамбульский клуб предложил 16 миллионов.

Родриго играет в составе «Палмейраса» с 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей, забил два мяча и сделал результативную передачу.