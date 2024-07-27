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Камоцци: «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые имеют большую компетентность в футболе»

27 Июля 2024 • 10:49 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, чего не хватает «красно-белым» для борьбы за чемпионский титул.

По мнению итальянского специалиста, московскому клубу потребуется время, чтобы построить хорошую команду, способную выиграть чемпионат России.

«У вас должно быть видение, чёткий и авторитетный лидер и единство в принятии решений. «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые, как и я, имеют видение и, прежде всего, большую компетентность в футболе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул в 2017 году при итальянском тренере Массимо Каррере.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци

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