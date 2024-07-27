Игрок «Химок»: «Будем стараться повторить результат игры «Оренбург» - «Спартак»

Футболист подмосковных «Химок» Олег Исаенко поделился мыслями о предстоящей встрече со столичным «Спартаком» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«В предстоящем матче со «Спартаком» будем стараться повторить результат игры «Оренбург» - «Спартак». Хотелось бы их обыграть», - передает слова защитника «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоится в Химках завтра, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В первом туре «Химки» расписали ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2).