Радченко: «Зениту» будет непросто преодолеть оборону «Рубина»

Дмитрий Радченко, в прошлом выступавший за «Зенит», считает, что команду Сергея Семака ждёт непростой поединок с «Рубином» во втором туре РПЛ.

Напомним, встреча пройдёт в Казани сегодня, 27 июля, арбитр даст стартовый свисток в 17:30 по столичному времени.

- Я не думаю, что «Зенит» фаворит этой встречи с большим запасом. Уверен, что казанцы будут играть примерно так же. Рахимов - опытный тренер, который прекрасно понимает возможности «Зенита». Преодолеть оборону питерцам будет непросто, - передаёт слова экс-игрока петербургского клуба Metaratings.ru.

«Зенит» в первом туре разгромил «Крылья Советов» (4:0), а «Рубин» оказался сильнее «Пари НН» (4:2).